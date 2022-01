Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cavani a les idées claires pour son avenir !

Publié le 3 janvier 2022 à 14h00 par Th.B.

Alors que Ralf Rangnick s’est fermement opposé à son départ, Edinson Cavani, qui figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone, envisagerait de quitter Manchester United.

Avec le départ à la retraite de Sergio Agüero, pour qui une arythmie cardiaque a été diagnostiqué début novembre, le FC Barcelone a une cartouche offensive en moins. Et selon la Cadena SER , la venue de Ferran Torres ne devrait pas être l’unique renfort dans ce secteur de jeu cet hiver. Un autre attaquant aurait été promis à Xavi Hernandez et le nom d’Edinson Cavani revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Néanmoins, Ralf Rangnick n’ouvre certainement pas la porte à cet éventuel départ. « Il sait que je ne le laisserai pas partir, pour moi c'est un joueur très important pour le reste de la saison dans une équipe qui joue encore dans trois compétitions - nous avons définitivement besoin de lui et il est clair qu'il doit rester ».

Cavani songerait à un départ de United cet hiver !