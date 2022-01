Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l'avenir de Raheem Sterling !

Publié le 6 janvier 2022 à 23h10 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le PSG songerait à recruter Raheem Sterling. Rien ne serait encore fait cependant pour l'avenir de l'attaquant de Manchester City.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait l’opportunité de se séparer de Kylian Mbappé contre une importante indemnisation de transfert. Cependant, la direction parisienne a pris la décision de le conserver et se retrouve désormais confrontée au risque de le voir partir libre à l’issue de la saison. Le PSG aurait toujours l’espoir de voir sa star prolonger avant juin prochain. Cependant, le club de la capitale ne voudrait pas être pris au dépourvu si Kylian Mbappé vient à partir. De ce fait, Leonardo explorerait quelques pistes et a fait d’Erling Haaland et de Robert Lewandowski ses deux priorités comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Néanmoins, le directeur sportif parisien ne s’arrêterait pas là, puisqu’il suivrait également avec attention le dossier de Raheem Sterling. Mais l’affaire s’avérerait assez compliquée avec la présences du FC Barcelone, tandis que Manchester City veut prolonger le Britannique, actuellement sous contrat jusqu'en 2023. De son côté, le joueur de 27 ans aurait une idée claire pour la suite de sa carrière.

Sterling n’a pas encore pris de décision pour son avenir