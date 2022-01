Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kingsley Coman a tranché pour un retour au PSG !

Publié le 6 janvier 2022 à 21h10 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman arrive à un moment important de sa carrière. Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir du Français, que l’on annonce notamment de retour au PSG.

Avec l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG doit se préparer à tout. Si Leonardo garde espoir de prolonger le Français, il faut tout de même penser à un possible départ et donc à la succession du champion du monde. Qui pourrait alors venir faire oublier Mbappé ? Plusieurs noms sont évoqués, notamment du côté de l’Allemagne. Selon les informations du 10sport.com, Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski sont notamment en haut de la liste, mais un autre joueur du Bayern Munich intéresserait aussi le PSG.

Pas une priorité !