Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé déniché à Manchester City ?

Publié le 6 janvier 2022 à 18h15 par P.L.

Le PSG explorerait plusieurs pistes dans le secteur offensif dans la mesure où Kylian Mbappé venait à partir à l'issue de la saison. Ainsi, le club de la capitale s'intéresserait à un joueur de Pep Guardiola.

L’été dernier, le PSG a pris la décision de conserver Kylian Mbappé, malgré le fait que son contrat arrive à son terme en juin prochain. Si les dirigeants parisiens auraient toujours l’espoir de voir l’international tricolore prolonger, ils ne sont cependant pas à l’abri de voir l’attaquant de 23 ans partir libre à l’issue de la saison, alors que le Real Madrid suivrait toujours le dossier de près. De ce fait, Leonardo commencerait déjà à envisager la succession de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les deux priorités du directeur sportif parisien en cas de départ du numéro 7 du PSG. Cependant, il explorerait d’autres pistes, dont une en Premier League.

Le PSG s’intéresse à Sterling