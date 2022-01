Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : C’est imminent pour la nouvelle recrue de Dupraz !

Publié le 6 janvier 2022 à 17h15 par T.M.

Alors que l’ASSE a déjà enregistré 4 renforts pour cette seconde partie de saison, Pascal Dupraz va prochainement voir débarquer une 5ème recrue.

Dernière de Ligue 1, l’ASSE a 19 matchs désormais pour éviter la relégation. Le défi est immense pour Pascal Dupraz, mais pour y arriver, l’entraîneur des Verts peut compter sur l’arrivée de plusieurs recrues en ce mois de janvier. Le mercato a démarré fort dans le Forez avec les arrivées de Joris Gnagnon, Bakary Sako, ainsi que Paul Bernardoni et Sada Thioub comme le10sport.com vous l’avait révélé. Mais le recrutement de l’ASSE est loin d’être terminé. En effet, d’autres recrues sont attendues du côté de Geoffroy-Guichard, à commencer notamment par un nouveau buteur.

Et maintenant Mateta !