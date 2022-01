Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision prise pour l’avenir de ce joueur de Tuchel ? La réponse !

Publié le 7 janvier 2022 à 0h45 par T.M.

En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger est très courtisé. Toutefois, l’Allemand n’est visiblement pas pressé de décider concernant son avenir.

Parmi les bonnes opportunités à saisir sur le marché des transferts, on retrouve notamment Antonio Rüdiger. Aujourd’hui à Chelsea, l’Allemand est en fin de contrat et une prolongation n’est pas encore à l’ordre du jour. Possiblement libre à l’issue de la saison, Rüdiger intéresserait ainsi du beau monde à l’instar notamment du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone, de la Juventus ou encore du Bayern Munich. Dans le même temps, Chelsea n’aurait pas encore dit son dernier mot, envisageant toujours de prolonger le protégé de Thomas Tuchel.

Tout est encore possible !