Mercato - PSG : Une énorme offre révélée pour cette piste à 0€ de Leonardo !

Publié le 6 janvier 2022

Cherchant toujours à se renforcer dans le secteur défensif, le PSG suivrait avec attention la situation d'Antonio Rüdiger. Cependant, le Real Madrid, également intéressé par l'Allemand, serait passé à l'action dans le dossier.

L’été dernier, le PSG s’est massivement renforcé en recrutant plusieurs joueurs libres de tout contrat. Et le club de la capitale compterait récidiver lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Leonardo aurait déjà placé quelques noms à suivre sur sa liste. Sur cette dernière, on peut y retrouver Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand, pourtant indiscutable dans le onze de Thomas Tuchel, n’a toujours pas prolongé avec Chelsea alors que son engagement avec les Blues arrive à son terme en juin prochain. Naturellement, plusieurs équipes, dont le PSG, suivraient avec attention l’évolution de la situation du joueur de 28 ans. Et l’une d’elles serait passée à l’offensive.

Le Real Madrid a fait une première offre à Antonio Rüdiger