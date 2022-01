Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il vendre Kylian Mbappé pour 50M€ cet hiver ?

Publié le 5 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Selon certaines rumeurs, le Real Madrid aurait offert 50M€ pour avoir Kylian Mbappé dès cet hiver. Le PSG doit-il accepter ?

L’été dernier, le PSG avait retenu Kylian Mbappé alors que le Real Madrid était prêt à faire des folies pour le Français. Il avait notamment été question d’une offre de 200M€. Finalement, Florentino Pérez a dû remettre à plus tard son rêve. A la fin de la saison, si Mbappé ne prolonge pas avec le club de la capitale, plus rien ne le retiendra de rejoindre la Casa Blanca. Mais le Real Madrid pourrait ne pas attendre jusque là. Agent historique, Giovanni Branchini a en effet lâché une bombe concernant Mbappé, assurant : « Ces jours-ci, le Real Madrid est revenu à la charge pour obtenir Mbappé immédiatement et a offert 50 millions d'euros. Je ne sais pas comment ça va finir ».

Un transfert dès janvier ?