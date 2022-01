Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à foncer sur un ancien flop du FC Barcelone ?

Publié le 5 janvier 2022 à 17h15 par A.C.

Visiblement à la recherche de renforts en attaque cet hiver, Leonardo pourrait se tourner vers l’Espagne.

Le Paris Saint-Germain peut se targuer d’avoir l’un des trios les plus attrayant au monde... mais pour très longtemps encore. Kylian Mbappé devrait en effet lâcher Lionel Messi et Neymar pour faire cavalier seul au Real Madrid, qui l’attend déjà les bras ouverts. Il n’est pas le seul attaquant qui pourrait plier bagages, puisque Mauro Icardi ne convainc pas cette saison et Leonardo négocierait déjà avec la Juventus, qui ne voudrait toutefois qu’un prêt de six mois. Ainsi, au PSG on semble déjà avoir commencé à bouger dans l’ombre, afin de renforcer un secteur offensif qui devrait beaucoup changer.

Paco Alcacer pourrait renforcer l’attaque du PSG