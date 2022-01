Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté une opération impossible avec Mauro Icardi !

Publié le 4 janvier 2022 à 19h45 par A.C.

Alors que le PSG cherche à se séparer de Mauro Icardi, Leonardo aurait eu une étonnante idée avec l'Argentin.

C’est un véritable jeu des chaises musicales. A la recherche d’un attaquant, Xavi souhaiterait recruter Alvaro Morata au FC Barcelone, où il pourrait pallier le départ précipité de Sergio Aguero. Pour le laisser filer, la Juventus réclamerait absolument un remplaçant et plusieurs médias dont Sky Sport Italia laissent entendre que cela aurait déjà tout fait capoter. Une solution pourrait toutefois arriver... du Paris Saint-Germain ! La presse italienne assure que Massimiliano Allegri souhaiterait absolument avoir Mauro Icardi pour laisser partir Morata, mais les négociations ne se passeraient pas vraiment pour le mieux. Le PSG souhaiterait en effet boucler un transfert sec ou d’où moins un prêt avec option d’achat obligatoire, alors que la Juve ne voudrait qu’un simple prêt de six mois.

Leonardo voulait Moise Kean