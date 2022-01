Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi prêt à un gros sacrifice pour quitter le PSG ?

Publié le 4 janvier 2022 à 1h45 par A.C.

Barré par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour se relancer à la Juventus.

On parle d’une arrivée à Turin depuis 2012 et son explosion à la Sampdoria. Dix ans plus tard, Mauro Icardi pourrait enfin débarquer à la Juventus. Avec le possible départ d’Alvaro Morata vers le FC Barcelone, les dirigeants bianconeri auraient relancé les contacts avec l’entourage de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Les discussions ne semblent pourtant pas avoir été très loin, puisque la Juve souhaiterait un prêt sec de six mois, tandis que le PSG aurait uniquement l’intention de se séparer d’Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

