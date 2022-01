Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une voie royale pour Pierre-Emerick Aubameyang !

Publié le 4 janvier 2022 à 0h30 par A.C.

Actuellement en difficulté à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien être l’attaquant tant recherché par Xavi au FC Barcelone.

Il n’est plus capitaine et cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien faire ses adieux à Arsenal. En fin de contrat, il semble en effet être suivi par plusieurs clubs et notamment le FC Barcelone, qui a récemment vu Sergio Agüero mettre un terme à sa carrière pour des raisons de santé. AS a annoncé que Xavi pencherait pour Alvaro Morata de la Juventus, mais Aubameyang pourrait être une véritable option en dépit de ses 32 ans.

La Juve lâche Aubameyang