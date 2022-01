Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un gros coup dur pour Leonardo dans le dossier Icardi ?

Publié le 3 janvier 2022 à 23h45 par A.C.

Mauro Icardi pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain cet hiver pour rejoindre la Juventus... qui aurait pourtant d’autres objectifs en tête !

Il est le seul véritable numéro 9 du Paris Saint-Germain, mais il pourrait partir au cours des prochaines semaines. Mauro Icardi est annoncé proche d’un départ vers la Juventus, qui chercherait justement un buteur et qui pourrait perdre Alvaro Morata cet hiver. Icardi plairait beaucoup à Massimiliano Allegri, mais un peu moins à ses dirigeants, qui lorgneraient d’autres joueurs. Cela serait notamment le cas de Gianluca Scamacca et de Dušan Vlahović, tous les deux plus jeunes que l’attaquant du PSG.

Scamacca pourrait être le nouvel attaquant de la Juventus