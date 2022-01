Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour ce dossier brûlant du Barça !

Publié le 3 janvier 2022 à 21h30 par Th.B.

Alors qu’il a été question d’un prêt imminent d’Alvaro Morata ce lundi au FC Barcelone, l’Atletico de Madrid redistribuerait les cartes en coulisses.

Ce lundi, AS a lâché une véritable bombe en ce qui concerne le dossier Alvaro Morata. Alors qu’il a été formé au Real Madrid, rival historique du FC Barcelone, l’avant-centre de l’Atletico de Madrid qui est prêté à la Juventus, serait à 95% un joueur du FC Barcelone. Le quotidien ibérique a d’ailleurs fait savoir qu’il ne resterait plus que quelques détails à régler pour que l’international espagnol arbore d’ici la fin du mercato hivernal la tunique blaugrana. Cependant, il se pourrait que l’Atletico de Madrid fasse capoter cette opération.

L’Atletico de Madrid ne veut pas céder Morata au Barça en prêt pour un an et demi !