Mercato - PSG : Grosse annonce en coulisses sur le feuilleton Haaland !

Publié le 3 janvier 2022 à 22h15 par T.M.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est très courtisé pour la saison prochaine. Le Norvégien aurait d’ailleurs ouvert la porte à un prétendant pour son avenir.

Où jouera Erling Braut Haaland la saison prochaine ? Telle est la question que tout le monde se pose. Si le Norvégien fait aujourd’hui les beaux jours du Borussia Dortmund, cela pourrait ne pas durer. En effet, à l’été, une clause libératoire de 75M€ prendra effet dans son contrat et cela a de quoi intéresser les plus grands clubs européens. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG est notamment intéressé par Haaland, au même titre que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore certaines écuries de Premier League. Et dans le même temps, Dortmund n’a pas dit son dernier mot pour conserver un peu plus longtemps son buteur.

Haaland prêt à débarquer au Real Madrid