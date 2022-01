Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est déjà fini pour la grande priorité de Xavi !

Publié le 4 janvier 2022 à 18h30 par A.C.

A la recherche d’un attaquant en ce mercato hivernal, Xavi aurait coché le nom d’Alvaro Morata. Ce dernier, actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus, ne devrait toutefois pas rejoindre le FC Barcelone.

Même avant la retraite forcée de Sergio Aguero, les manques du FC Barcelone dans l’axe de l’attaque étaient évidents. Arrivé cet été, Luuk de Jong n’a pas convaincu et devrait donc bientôt partir et Xavi aura donc absolument besoin d’un véritable numéro 9. AS a ainsi révélé que le coach du FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Alvaro Morata, buteur de la sélection espagnole qui est prêté à la Juventus depuis une saison et demie. Pas en réussite en Italie, il aurait l’occasion de se relancer dans son pays natal à moins d’un an de la Coupe du monde 2022 et d’échapper à un retour à l’Atlético de Madrid à la fin de la saison ! Car la presse italienne l’assure : la Juventus n’a aucune intention de lever l’option d’achat présente dans son contrat et en aurait informé le joueur, pour qui ce départ au FC Barcelone semble donc être une excellente opportunité.

L’Atlético de Madrid bloque tout

Cela ne semble toutefois pas aussi simple. Car si Alvaro Morata et le FC Barcelone semblent s’être déjà mis d’accord, il y a un acteur central dans ce dossier qui ne semble pas du tout convaincu. Gerard Romero a en effet récemment révélé que l’Atlético de Madrid n’aurait aucune intention de renforcer un concurrent en Liga, en plein milieu de la saison et ce même si le Barça est disposé à prendre en charge l’option d’achat de 35M€ de Morata ! Une tendance confirmée par la presse italienne ce mardi, qui dévoile une nouvelle facette de cette opération.

Allegri aurait aimé avoir Luis Suarez

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , la Juventus aurait accepté de laisser filer Alvaro Morata avec son remplaçant entre les mains. Or, ce remplaçant doit obligatoirement être lié au FC Barcelone ou à l’Atlético de Madrid, pour entrer dans une seule et unique opération à trois bandes. Memphis Depay aurait ainsi été proposé par le Barça, mais la Juventus aurait catégoriquement écarté la piste, puisqu’il ne s’agit pas d’un véritable numéro 9. Ce mardi, Il Corriere révèle que Massimiliano Allegri aurait réclamé que Luis Suarez soit insérée dans le deal, puisque son profil serait parfait pour ce qu’il souhaite mettre en place à la Juventus. Nouvel échec, avec l’Uruguayen qui semble plutôt regarder vers la MLS.

Morata va rester à la Juventus !