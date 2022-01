Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme pacte entre Raiola et le Barça pour Haaland ?

Publié le 4 janvier 2022 à 18h15 par Th.B.

Alors que le PSG envisage de remplacer Kylian Mbappé par Erling Braut Haaland, le FC Barcelone aurait reçu une garantie de la part de l’agent du buteur du Borussia Dortmund.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de livrer un énorme bras de fer au Real Madrid et au FC Barcelone dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. En effet, alors que le contrat de Kylian Mbappé court jusqu’en juin prochain au PSG, Leonardo et les décideurs du Paris Saint-Germain gardent un oeil avisé sur l’évolution de la situation d’Haaland au Borussia Dortmund, dont une clause libératoire de 75M€ sera effective à compter de l’été 2022. Cependant, le FC Barcelone serait prêt à mettre le feu au dossier Haaland et à faire capoter les plans du PSG.

Un gentlemen agreement entre Raiola et Laporta pour Haaland ?