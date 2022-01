Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette sortie fracassante sur le départ de Ruffier...

Publié le 7 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que les Verts ont été contraints d'aller chercher un gardien cet hiver, Jérôme Alonzo ne comprend pas comment le club a pu en arriver là alors que Stéphane Ruffier était là.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a obtenu le prêt de Paul Bernardoni qui débarque en provenance d'Angers. L'ancien Bordelais aurait la lourde tâche d'apporter de gros points aux Verts qui luttent pour leur maintien et sera donc chargé d'apporter de l'expérience à un poste où Etienne Green (21 ans) et Stefan Bajic (20 ans) étaient en concurrence. Mais pour Jérôme Alonzo, l'ASSE n'aurait jamais du se retrouver dans cette situation et a fait une grosse erreur en se séparant de Stéphane Ruffier .

«Depuis le départ de Ruffier , c’est la m…»