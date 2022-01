Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli annonce son choix pour remplacer Jordan Amavi !

Publié le 7 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a finalement laissé partir Jordan Amavi en prêt à l’OGC Nice, Jorge Sampaoli s’est prononcé sur ses grandes priorités du mercato hivernal pour le remplacer.

C’est officiel depuis mercredi soir : Jordan Amavi (27 ans), qui n’entrait pas du tout dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, a été cédé à l’OGC Nice sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 5M€. Le club phocéen va donc avoir une petite marge de manœuvre pour se renforcer avec ce départ, et en conférence de presse jeudi, Sampaoli a annoncé ses deux grandes priorités pour le mercato hivernal à l’OM.

Sampaoli veut un axial et un latéral offensif