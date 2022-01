Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli veut du lourd pour cet hiver !

Publié le 6 janvier 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli n'a pas caché sa volonté de voir débarquer de nouveaux joueurs cet hiver. Dans cette optique, l'entraîneur de l'OM dresse le portrait-robot des deux profils qu'il souhaite voir arriver avant le 31 janvier.

Cet hiver, la priorité de l'Olympique de Marseille est de vendre. Et pour cause, après un mercato pléthorique qui a vu arriver 11 joueurs, le club phocéen n'a pas assez vendu pour compenser les dépenses. Dans cette optique, Pablo Longoria espère trouver preneur pour plusieurs éléments à l'image de Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez ou encore Steve Mandanda. En attendant, Jordan Amavi a été le premier à quitter l'OM puisqu'il a rejoint l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le natif de Toulon n'entrait plus dans les plans de Jorge Sampaoli ce qui n'empêche pas le technicien argentin de réclamer des renforts pour remplacer Jordan Amavi d'ici la fin du mercato.

Après le départ d'Amavi, Sampaoli veut deux recrues