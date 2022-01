Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La Premier League pourrait sauver l'hiver de Joan Laporta !

6 janvier 2022

Pour se renforcer, le FC Barcelone doit obligatoirement se séparer de plusieurs joueurs avant la fin du mercato hivernal, et Joan Laporta pourrait trouver la solution à ses problèmes en Premier League.

Après Dani Alves, le FC Barcelone a officialisé il y a quelques jours l’arrivée de Ferran Torres, son deuxième renfort hivernal. Pour mettre la main sur le désormais ex-joueur de Manchester City, Joan Laporta n’a pas hésité à débourser 55M€ hors bonus, mais le plus dur reste désormais à faire pour le président du Barça. En effet, le club culé ne peut inscrire sa dernière recrue auprès de la Liga en raison de sa masse salariale pleine à craquer, et doit ainsi réussir à se séparer de plusieurs joueurs dans les plus brefs délais. « Lorsque nous avons signé Ferran, nous savions que nous n'avions aucune marge salariale. Nous sommes convaincus que cela aura lieu avant dimanche, c'est la prévision que nous avons. Nous travaillons pour atteindre l’objectif », expliquait lundi Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone. Depuis, aucun départ n’a officiellement été bouclé par les Blaugrana , mais la solution pourrait venir de la Premier League.

Luuk de Jong vise la Premier League

Parmi les indésirables poussés vers la sortie par le FC Barcelone, certains pourraient en effet rebondir en Angleterre. Telle serait en tout cas la volonté de Luuk de Jong. Prêté par le FC Séville au Barça l’été dernier, l’attaquant néerlandais n’entre plus dans les plans du club depuis le limogeage de Ronald Koeman. Plusieurs pistes sont évoquées pour lui, notamment en Turquie, où Fenerbahçe et Besiktas feraient le forcing pour s’attacher ses services d’après les informations divulguées ce jeudi par Sport . Cependant, comme avec Cádiz, qui disposait pourtant d’un accord avec le Barça et le FC Séville, Luuk de Jong ne serait pas convaincu par ces destinations. Selon le quotidien catalan, le joueur de 31 ans souhaiterait rebondir en Premier League et ses agents s’activeraient pour lui trouver un point de chute. De son côté, Philippe Coutinho n’aurait plus à se soucier de ce problème.

