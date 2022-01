Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant de Xavi sur le point d’être réglé ?

Publié le 6 janvier 2022 à 13h00 par G.d.S.S. mis à jour le 6 janvier 2022 à 13h02

Philippe Coutinho, qui ne sera pas retenu par le FC Barcelone cet hiver, serait en train de régler les derniers détails de son arrivée en prêt à Aston Villa.

Le mercato hivernal s’accélère au FC Barcelone ! Après avoir bouclé le retour de Dani Alves et l’arrivée de Ferran Torres, le club catalan va également chercher à dégraisser cet hiver, et un candidat au départ est déjà tout désigné pour le Barça : Philippe Coutinho. Le milieu offensif brésilien, qui n’a jamais vraiment réussi à s’imposer au Camp Nou, a conservé une grosse cote en Premier League, et un club anglais semble tout proche de rafler la mise dans ce dossier…

Aston Villa règle les derniers détails pour Coutinho