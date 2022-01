Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi pourrait plomber la succession de Mbappé !

Publié le 6 janvier 2022 à 10h45 par A.M.

Alors qu'Ousmane Dembélé ferait partie des favoris pour la succession de Kylian Mbappé, Lionel Messi pourrait bien compromettre ce dossier.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de discuter avec le club de son choix, et même de signer ailleurs en vue de la saison prochaine. Par conséquent, un départ libre du crack de Bondy n'est pas à exclure ce qui pousse le PSG à dénicher un nouvel attaquant pour le prochain exercice, bien que la priorité soit de prolonger Kylian Mbappé. Dans cette optique, le nom d'Ousmane Dembélé revient avec insistance ces derniers jours.

Messi ne serait pas chaud pour Dembélé