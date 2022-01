Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a donné sa réponse pour un départ en janvier !

Publié le 6 janvier 2022 à 9h10 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ferait l'objet des convoitises du Real Madrid. D'ailleurs, une rumeur a fait surface récemment comme quoi les Merengue pourraient passer à l'action dès le mois de janvier. Cependant, le joueur de 23 ans aurait les idées claires sur la date de son possible départ.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a eu l’opportunité de récupérer une importante somme d’argent en se séparant de Kylian Mbappé, convoité par le Real Madrid. Cependant, le club de la capitale a décidé de conserver sa star. Désormais, les Parisiens se retrouvent confrontés au risque de voir le joueur de 23 ans quitter la formation parisienne à l’issue de la saison puisque son contrat arrive à expiration en juin prochain. Le Real Madrid, lui, serait toujours à l’affût dans le dossier, Florentino Pérez considérant Kylian Mbappé comme sa grande priorité pour renforcer le secteur offensif de son équipe. D’ailleurs, une rumeur a fait surface récemment comme quoi les Merengue pourraient passer à l’offensive dès ce mercato hivernal avec une offre de 50M€ pour l’international tricolore.

Mbappé n’a pas prévu de partir en janvier