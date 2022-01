Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible confidence du PSG sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 5 janvier 2022 à 17h45 par T.M.

Si le PSG garde espoir concernant la prolongation de Kylian Mbappé, on serait toutefois lucide à ce sujet au sein du club de la capitale. Explications.

En conservant Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG prenait le risque de le voir partir librement à la fin de la saison étant donné qu’il est dans sa dernière année de contrat. Et aujourd’hui, cela est une réalité puisque depuis le 1er janvier, le Français peut négocier avec d’autres clubs. Néanmoins, le PSG refuse de baisser les bras. Leonardo l’a récemment fait savoir, il veut toujours convaincre Mbappé de prolonger avec le club de la capitale. Des offensives seront donc lancées dans les prochaines semaines, mais à Paris, on sait qu’on n’est pas en pole position.

Le PSG derrière le Real Madrid ?