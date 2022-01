Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à miser sur une ancienne star de Ligue 1 ?

Publié le 5 janvier 2022 à 16h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait bouger lors de ce mercato hivernal, avec Leonardo qui lorgnerait notamment Pierre-Emerick Aubameyang, en partance d’Arsenal.

Le départ de Kylian Mbappé pourrait laisser un trou béant dans l’attaque du Paris Saint-Germain, tant il s’est révélé important ces derniers mois. Lionel Messi et Neymar seront bien sur toujours là, mais les dirigeants parisiens semblent vouloir frapper un gros coup pour l'oublier. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG suit notamment Erling Haaland et Robert Lewandowski en Bundesliga, avec d’autres noms qui ont été également évoqués à l’étranger comme celui de Dušan Vlahović. Pourtant, Leonardo pourrait prendre une décision beaucoup plus tôt que prévu...

Leonardo tenté par Aubameyang