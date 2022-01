Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Coutinho ?

Publié le 6 janvier 2022 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble tout proche de boucler son arrivée en prêt du côté d’Aston Villa, Philippe Coutinho figure toujours sur les tablettes d’autres écuries de Premier League qui envisagent toujours une arrivée du milieu offensif du FC Barcelone.

Ça s’active plus que jamais en coulisses pour Philippe Coutinho ! Le milieu offensif brésilien du FC Barcelone, qui est annoncé plus que jamais sur le départ, serait en discussions avancées avec Aston Villa dans le cadre d’une arrivée en prêt cet hiver. Steven Gerrard, son ancien coéquipier à Liverpool et désormais entraîneur du club anglais, serait tout proche de rafler la mise avec Coutinho. Mais rien ne semble encore acté pour le joueur du Barça…

Encore du beau monde sur Coutinho