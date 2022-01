Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid dans le dossier Kamara !

Publié le 6 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

Alors que l'AS Roma semblait être la piste la plus chaude pour Boubacar Kamara cet hiver, José Mourinho ferait désormais le forcing pour attirer Sergio Oliveira.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara ne semble pas disposer à prolonger à l'OM. Par conséquent, un départ libre en fin de saison semble prendre forme. Conscient de la situation, Pablo Longoria chercherait donc une porte de sortie au jeune Marseillais dès cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert qui pourrait osciller autour des 10M€. Dans cette optique, l'AS Roma semble être la piste la plus chaude depuis quelques jours.

L'AS Roma oublie Kamara pour Oliveira