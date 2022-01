Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho propose une incroyable opération à Longoria !

Publié le 4 janvier 2022 à 17h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara pourrait bien quitter l'OM cet hiver. L'AS Roma a même un plan bien ficelé pour attirer le jeune Marseillais.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille cherchera à vendre afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, Boubacar Kamara fait partie des candidats au départ compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Cela permettrait à l'OM de se mettre à l'abri d'un départ libre et donc de récupérer une indemnité de transfert durant le mois de janvier. Une opportunité que l'AS Roma souhaite saisir et le club italien a même une idée très précise pour boucler ce dossier.

Ünder et Lopez directement impliqués dans l'opération Kamara ?