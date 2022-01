Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho veut aller jusqu’au bout avec Kamara !

Publié le 4 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Cherchant à dénicher un renfort pour son milieu de terrain à la Roma, José Mourinho serait prêt à tenter le tout pour le tout avec l’OM pour Boubacar Kamara cet hiver.

Ayant déposé ses valises à Rome en fin de saison dernière, José Mourinho veut redorer le blason de la Roma. Pour ce faire et ce, malgré la passe délicate traversée par le club de la Louve sur le plan économique ces derniers temps, l’entraîneur du pensionnaire de Serie A compterait sur le mercato hivernal afin de renforcer les rangs de son effectif. Et à cause de la situation financière délicate de la Roma, Mourinho compterait bien piocher à l’OM où le président Pablo Longoria pourrait voir d’un bon oeil le départ de Boubacar Kamara cet hiver, ce dernier refusant toujours autant de prolonger son contrat courant jusqu’à la fin de la saison.

Un deal avec Pau Lopez et Cengiz Ünder ?