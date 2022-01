Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho n’a pas dit son dernier mot pour Kamara !

Publié le 4 janvier 2022 à 1h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger et notamment en Italie, avec l’AS Roma.

L’été dernier, Pablo Longoria semblait croire à la prolongation de Boubacar Kamara, mais désormais ça semble être de l’histoire ancienne. Le défenseur ou milieu ne souhaiterait toujours pas signer de nouveau contrat et son président aurait donc pris la décision de vendre dès ce mercato hivernal, afin d’assurer un minimum d’argent à l’Olympique de Marseille. La Juventus ou l’AC Milan semblaient être sur le coup, mais c’est désormais l’AS Roma qui tiendrait la corde. José Mourinho chercherait du renfort en ce mois de janvier et aurait donc jeté son dévolu Kamara.

Ndombele trop cher, Kamara la solution idéale ?