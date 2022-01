Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut souffler pour Milik !

Publié le 3 janvier 2022 à 20h10 par A.C.

Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a un an, Arkadiusz Milik est à nouveau annoncé dans le viseur de la Juventus, qui cherche des renforts en attaque en ce mois de janvier.

Comme à l’hiver et à l’été 2021, Arkadiusz Milik est de nouveau courtisé par la Juventus. A Turin on chercherait en effet des renforts et le possible départ d’Alvaro Morata vers le FC Barcelone pourrait accélérer les choses. Le buteur de l'Olympique de Marseille a toujours beaucoup plu aux Bianconeri et la presse italienne a récemment relancé le feuilleton, évoquant des contacts avec Pablo Longoria. Il ne faut en effet pas oublier qu’avant de devenir le président de l’OM, l’Espagnol était directeur du recrutement à la Juventus, avec qui il entretiendrait toujours d’excellentes relations.

La Juventus écarte la piste Milik