Mercato - OM : Gros coup de froid pour l’avenir d’Arkadiusz Milik !

Publié le 3 janvier 2022 à 14h10 par T.M.

L’incertitude plane sur l’avenir d’Arkadiusz Milik en ce mois de janvier. Et il y aurait de quoi s’inquiéter pour le buteur de l’OM.

Si l’OM est heureux avec Arkadiusz Milik, la situation financière du club phocéen pourrait bien remettre en question cette histoire. En effet, sur la Canebière, il faut vendre cet hiver et le Polonais fait partie de ses joueurs bankables. A contrecoeur, Pablo Longoria pourrait alors se séparer de Milik, un an seulement après son arrivée à l’OM. Et alors que la Juventus est annoncée avec insistance comme étant sur les traces de l’ancien de Naples, ce dernier pourrait ne pas réfléchir à deux fois pour faire ses valises.

Milik en plein doute ?