Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une première réponse pour l'arrivée de Zidane !

Publié le 6 janvier 2022 à 11h45 par B.C.

Courtisé depuis son départ du Real Madrid, à commencer par le PSG, Zinedine Zidane souhaite prendre son temps avant d’envisager un retour dans le football.

Après Lionel Messi, le Qataris rêvent d’attirer une nouvelle star mythique du football en la personne de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, l’entraîneur de 49 ans apparaît en effet comme la cible prioritaire des propriétaires du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Un an après son arrivée dans la capitale, l’Argentin est en effet loin de faire l’unanimité à Paris, au point que son départ ne soit plus un sujet tabou en interne malgré son engagement jusqu'en juin 2023. Mais pour l’heure, Zinedine Zidane souhaite prendre son temps avant de se décider pour son avenir.

Zidane prend son temps