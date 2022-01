Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Coutinho provoqué par une légende ?

Publié le 6 janvier 2022 à 9h30 par G.d.S.S.

Actuellement en instance de départ au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait finalement rejoindre son ancien coéquipier Steven Gerrard du côté d’Aston Villa. D’autant que le jeune entraîneur anglais l’aurait personnellement contacté à cet effet…

Philippe Coutinho et le FC Barcelone, c’est bientôt la fin ? Le milieu offensif brésilien de 29 ans, qui n’a jamais réussi à s’imposer depuis son arrivée au sein du club catalan en janvier 2018, semble plus que jamais se rapprocher d’un retour en Premier League. Et malgré des intérêts de Liverpool ou encore Everton, c’est finalement Aston Villa qui tient actuellement la corde pour obtenir un prêt de Coutinho cet hiver. Et tout cela grâce à un certain Steven Gerrard…

Gerrard a téléphoné à Coutinho pour le convaincre