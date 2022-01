Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Voilà les options possibles pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 janvier 2022 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va avoir une décision capitale à prendre pour son avenir. Pisté par le PSG ainsi que la Bayern Munich, l’attaquant français continue également de négocier une possible prolongation avec le Barça, et plusieurs scénarios sont encore possibles dans ce feuilleton.

Kylian Mbappé le sera pas le seul attaquant français de renom à être potentiellement libre au terme de son contrat l’été prochain. Ousmane Dembélé (24 ans), qui arrive au terme de son engagement avec le FC Barcelone, se trouve dans la même situation que son compatriote, et les spéculations se multiplient à son sujet. Entre son expérience qui a jusqu’ici été assez mitigée au Barça, entre pépins physiques et soucis de comportement, ainsi que la crise financière que traverse durement le club catalan et qui avait entrainé les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann l’été dernier, Dembélé a de quoi s’interroger sur son futur. De plus, les prétendants de renom font déjà leur apparition dans ce dossier…

Le PSG et le Bayern Munich à l’affût

Ces dernières semaines, il a beaucoup été question d’un intérêt prononcé du PSG pour Ousmane Dembélé, justement pour pallier le probable départ à venir de Kylian Mbappé, déjà promis au Real Madrid pour l’été 2022. Le profil de l’ancien Rennais plairait beaucoup au Qatar qui pourrait, de surcroît, réaliser un très coup sur le plan financier en attirant Dembélé libre en fin de saison. Mais L’Equipe a apporté un nouvel élément capital dans ce dossier ces dernières heures en indiquant que le Bayern Munich était également bien déterminé à rafler la mise avec l’attaquant français du Barça. Il ferait déjà l’unanimité au sein de la direction du club bavarois, séduit par sa vitesse, son explosivité et son insouciance. Par ailleurs, le Bayern serait déjà convaincu de pouvoir gérer le comportement parfois difficile d’Ousmane Dembélé. Mais pas sûr que le Barça ait dit son dernier mot…

Xavi et Laporta ne lâchent pas Dembélé