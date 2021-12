Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta annonce la couleur pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 2 décembre 2021 à 14h00 par A.C.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est exprimé au sujet de la prolongation d’Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

C’est le dossier chaud du moment au FC Barcelone. Alors que Xavi souhaite absolument le garder, Ousmane Dembélé s’approche dangereusement de la fin de son contrat. Dès le 1er janvier il pourra déjà négocier avec d’autres clubs et plusieurs sont intéressés en Premier League, comme Manchester United et Newcastle. Or, la presse catalane se montre très pessimiste ce jeudi à ce sujet. SPORT annonce en effet que Dembélé devrait filer en juin prochain sans que le Barça n’empoche le moindre sou, tandis que Mundo Deportivo assure que son agent ne pousserait pas du tout pour une prolongation... mais plutôt pour un départ à l’étranger.

« Sa prolongation ? C’est un processus plus lent que ce qu’on aurait espéré, mais nous y travaillons toujours »