Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a bien reçu une offre astronomique !

Publié le 2 décembre 2021 à 12h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son bail et Newcastle a bien dégainé une offre impressionnante pour le convaincre.

La situation d'Ousmane Dembélé commence à devenir inquiétante. Et pour cause, le contrat de l'ancien Rennais s'achève en juin prochain et dès le 1er janvier, il sera libre de s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Malgré tout, Ferran Reverter, directeur général du Barça, affichait sa confiance dans ce dossier : « Bien sûr nous pouvons prolonger Dembélé. Mais encore une fois, peut-être que cela prendra un peu plus de temps, parce que la situation du club est telle que nous l'examinons très attentivement ». Cela n'empêche pas certains clubs de rester à l'affût.

Newcastle est bien prêt à tout pour Dembélé