Mercato - PSG : Un grand favori se dégage pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 5 janvier 2022 à 20h30 par T.M.

Pas vraiment parti pour prolonger avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé suscite l’intérêt des plus grands clubs européens. Et voilà qu’un cador serait prêt à faire le forcing pour obtenir l’international français librement à l’issue de la saison.

Aux yeux de Joan Laporta, la prolongation d’Ousmane Dembélé était une priorité. Le Français est très apprécié par le président du FC Barcelone, mais ce n’est pas pour autant qu’il va lui faire des cadeaux. Cela fait maintenant plusieurs mois que le club catalan discute avec le clan Dembélé sans qu’un accord n’ait été trouvé. Et pour cause. Selon les derniers échos, le champion du monde se montrerait très gourmand, réclamant un salaire annuel net de 20M€, assorti d’une prime à la signature de 40M€. Des chiffres inabordables pour les Blaugrana étant donné leur situation financière. En Catalogne, on commence d’ailleurs à s’impatienter. Il y a quelques jours, Mateu Alemany avait ainsi mis la pression sur Ousmane Dembélé, lâchant : « Cela fait 5 mois que nous parlons avec ses agents. Ils connaissent la position du club, nous avons eu énormément de patience, ils savent que nous voulons qu’il reste, il a une offre et ça ne peut plus durer. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club ».

Direction le Bayern Munich ?