Mercato : PSG, Barcelone… Ça part dans tous les sens pour Ousmane Dembélé !

Publié le 5 janvier 2022 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 5 janvier 2022 à 14h32

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est annoncé avec insistance sur le départ puisqu’un accord avec sa direction pour une prolongation paraît impossible à ce jour. Pourtant, toutes les options sont encore ouvertes dans cet épineux dossier…

Alors que le FC Barcelone est en pleine restructuration depuis plusieurs mois avec les gros problèmes financiers auxquels il doit faire face et qui ont notamment entraîné les départs de Lionel Messi (PSG) et Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ces derniers mois, le cas Ousmane Dembélé fait couler beaucoup d’encre. L’attaquant français de 24 ans arrivera au terme de son contrat avec le Barça en juin prochain, et à en croire les dernières tendances, un accord serait encore très loin d’être trouvé entre le clan Dembélé et la direction du club blaugrana . Mais la porte reste ouverte du côté de l’ancienne pépite du Stade Rennais…

L’entourage de Dembélé attend encore le Barça

En effet, comme l’annonce la Cadena Ser ce mercredi, l’agent d’Ousmane Dembélé n’aurait pas encore totalement fermé la porte au FC Barcelone et attendrait surtout que la direction du club fasse un pas en avant en présentant une offre digne de ce nom et qui prouverait à quel point elle compte sur lui pour l’avenir. En clair, l’entourage de Dembélé n’a pas encore acté son départ libre du Barça l’été prochain, alors que les prétendants sont déjà présents dans ce dossier, à commencer par le PSG. Mundo Deportivo a annoncé mardi que Leonardo serait déjà en contact avec l’agent de Dembélé et envisagerait de l’attirer gratuitement au Parc des Princes l’été prochain. Barcelone est donc prévenu…

Xavi reste serein