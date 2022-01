Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les galères sont loin d’être terminées pour Laporta avec Umtiti...

Publié le 5 janvier 2022 à 10h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta croyait voir le bout du tunnel avec Samuel Umtiti. Mais le défenseur français continuerait de compliquer la tâche de ses dirigeants.

Après avoir enregistré les arrivées de Daniel Alves et de Ferran Torres, le FC Barcelone va, désormais, se concentrer sur les départs. Devenus des seconds choix dans l’esprit de Xavi, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti et Yusuf Demir sont poussés vers la sortie. Le premier a des touches en Premier League. Quant à Umtiti, il aurait accepté l’idée d’un prêt de six mois pour relancer sa carrière. Mais encore faut-il que le champion du monde donne son accord avant de rejoindre sa prochaine destination...

Umtiti n'est pas convaincu