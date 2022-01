Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato : Le Barça revient à la charge pour Renato Sanches (LOSC) !

Publié le 5 janvier 2022 à 13h45 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du FC Barcelone depuis des mois, Renato Sanches est toujours désiré par mes Blaugrana. Une nouvelle offensive est en cours pour cet hiver !

L’été dernier, le Barça et Renato Sanches avaient trouvé un terrain d’entente. Il ne manquait plus que l’accord du LOSC pour le transfert du milieu de terrain portugais. Un accord qui n’a jamais été trouvé, le Barça n’offrant pas assez au goût des décideurs lillois. Pour autant, l’intérêt des Barcelonais est toujours aussi vif. Et selon no informations, les Blaugrana reviennent à la charge ! L’objectif est un transfert pour cet hiver. Reste à savoir combien Barcelone pourra offrir. Mais du côté du joueur, il semble que la volonté de partir soit présente.

Vers un départ libre ?