Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans ce dossier prioritaire de Laporta ?

Publié le 5 janvier 2022 à 17h00 par D.M.

L'agent de Ronald Araujo était à Barcelone ce lundi afin de discuter avec les dirigeants catalans d'une prolongation de contrat. Un accord est espéré dans les prochains jours.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta est parvenu à prolonger le contrat de plusieurs membres du club comme Pedri ou Ansu Fati. Le dirigeant espère connaître pareil dénouement avec Ousmane Dembélé, lié au club catalan jusqu’en prochain. Joan Laporta a aussi entamé des négociations avec Ronald Araujo. Courtisé par plusieurs clubs de Premier League, le joueur de 22 ans voit son bail expirer en juin 2023, mais un accord est espéré dans les prochains jours dans ce dossier.

Araujo proche d'une prolongation de contrat

Selon les informations divulguées par le journaliste catalan Gérard Romero, l’agent de Ronald Araujo se serait rendu à Barcelone ce lundi pour rencontrer les dirigeants catalans et discuter d’une possible prolongation de contrat. Les deux parties se montreraient optimistes et continueraient de discuter. Les responsables du FC Barcelone espéreraient boucler ce dossier Araujo dans les dix prochains jours.