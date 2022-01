Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine destination de Coutinho déjà connue ?

Publié le 5 janvier 2022 à 16h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ au FC Barcelone, Philippe Coutinho dispose d’une grosse cote en Premier League et semble très intéressé par la perspective d’un retour en Angleterre cet hiver.

L’histoire entre Philippe Coutinho (29 ans) et le FC Barcelone pourrait toucher à sa fin dans les prochaines semaines ! Le milieu offensif brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club catalan, envisagerait de changer d’air, et son départ ferait les affaires du Barça sur le plan financier. Annoncé dans le collimateur de plusieurs formations anglaises, Coutinho semble d’ailleurs plus que jamais se diriger vers un retour en Premier League avant la fin du mercato hivernal…

Direction Aston Villa pour Coutinho ?