Mercato - OM : Longoria pourrait boucler un gros départ inattendu !

Publié le 5 janvier 2022 à 13h10 par A.M.

Révélation de la première partie de saison du côté de l'OM, Bamba Dieng aurait tapé dans l'œil de plusieurs clubs de Premier League qui voit en lui le nouveau Sadio Mané.

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille cherchera à vendre cet hiver afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, Jordan Amavi devrait prochainement être prêté à l'OGC Nice, tandis que plusieurs joueurs sont sur le départ à l'image de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez ou encore Steve Mandanda. Mais c'est bien Bamba Dieng qui semble disposer du plus grands nombres de prétendants.

Quatre clubs de Premier League s'intéressent à Dieng

En effet, selon une information publiée dans les colonnes du Daily Mirror, le jeune attaquant sénégalais de l'OM aurait la cote en Premier League où il serait vu comme le nouveau Sadio Mané. C'est ainsi que West Ham serait pour l'instant en avance sur trois autres clubs de Premier League dans ce dossier, à savoir Newcastle, Aston Villa et Crystal Palace. Bamba Dieng sera donc suivi de près durant la CAN qu'il disputera avec le Sénégal aux côtés de Sadio Mané. Et s'il brille avec les Lions de la Téranga, une offre n'est pas exclure pour l'attaquant de 21 ans qui a récemment prolongé son contrat à l'OM jusqu'en juin 2024.