Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani pourrait débloquer l'opération Icardi !

Publié le 5 janvier 2022 à 9h45 par A.M.

Cet hiver, le PSG aimerait vendre Mauro Icardi, mais la Juventus ne semble pas en mesure de répondre aux exigences parisiennes. Manchester United pourrait toutefois débloquer la situation.

Peu utilisé lors de la première partie de saison, Mauro Icardi a plus fait parler de lui pour ses problèmes conjugaux que pour ses performances sportives. Barré par l'énorme concurrence dans le secteur offensif, l'ancien attaquant de l'Inter Milan doit se contenter de quelques bouts de matches ou attendre la défaillance de l'une des stars offensives. Par conséquent, un départ cet hiver n'est pas à exclure, mais la Juventus, qui semble être le club le plus intéressé, aura dû mal à répondre eux exigences du PSG et du joueur.

Manchester United à l'affût pour Icardi