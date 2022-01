Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est fixé pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 5 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il figurerait dans les petits papiers de Bordeaux et de Strasbourg, Alvaro Gonzalez ne compte pas aller voir ailleurs selon RMC Sport.

N’étant plus indispensable à l’OM où il n’a plus une place de titulaire indiscutable au sein de la défense centrale de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez est annoncé sur le départ et pourrait rejoindre cet hiver Strasbourg ou encore les Girondins de Bordeaux. Néanmoins, un départ de Gonzalez de l’OM ne serait clairement pas dans les plans du principal intéressé.

Alvaro ne va pas bouger cet hiver !