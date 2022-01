Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez met une grosse pression sur Longoria !

Publié le 4 janvier 2022 à 20h10 par T.M.

Si Alvaro Gonzalez n’a pas prévu de quitter l’OM cet hiver, il aimerait toutefois avoir certaines réponses de la part de Pablo Longoria.

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs sont apparues concernant l’avenir d’Alvaro Gonzalez. Sous contrat jusqu’en 2024 à l’OM, l’Espagnol a été annoncé sur le départ cet hiver. En effet, selon la presse ibérique, un accord existerait entre Alvaro Gonzalez et sa direction pour pouvoir partir librement en janvier. De quoi intéresser plusieurs clubs en Europe et notamment Strasbourg et Bordeaux selon les informations de L’Equipe . Toutefois, comme expliqué ce mardi par RMC , le joueur de Jorge Sampaoli, bien qu’il se poserait des questions sur sa situation, n’aurait pas l’intention de quitter l’OM.

Alvaro Gonzalez veut être fixé !