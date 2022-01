Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse économie en vue pour Pablo Longoria ?

Publié le 5 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait finalement faire l’objet d’un deal improbable cet hiver avec l’AS Rome qui ferait les affaires de Pablo Longoria sur deux autres dossiers. Explications.

Boubacar Kamara et l’OM, ça sent la fin. Le jeune milieu défensif (ou défenseur central) phocéen arrivera au terme de son contrat en fin de saison, et étant donné qu’une prolongation ne semble plus du tout à l’ordre du jour, Kamara pourrait être vendu dès ce mercato de janvier à l’étranger pour permettre à l’OM de récupérer un peu de liquidités. Ou bien de faire des économies sur ses futurs transferts…

Kamara impliqué dans les deals Ünder et Lopez ?

Comme l’a annoncé la Gazzetta dello Sport mardi, l’AS Rome aurait en effet proposé à Pablo Longoria de transférer Boubacar Kamara cet hiver en échange d'une baisse des options d'achat prévues pour Cengiz Ünder et Pau Lopez, respectivement fixées à 8,5M€ et 12M€. Une opération qui permettrait donc au président de l’OM d’éviter de voir Kamara partir gratuitement en fin de saison, et de payer moins cher les deux éléments actuellement prêtés au club par l’AS Rome.