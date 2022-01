Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une offre pour Mauro Icardi !

Publié le 5 janvier 2022 à 15h15 par A.M.

En quête d'un avant-centre pour remplacer Alvaro Morata qui souhaite rejoindre le FC Barcelone, la Juventus aurait dégainé une offre pour Mauro Icardi.

Le feuilleton Icardi risque d'animer le mois de janvier. Et pour cause, l'attaquant argentin, qui joue peu au PSG, est la priorité de Massimiliano Allegri si Alvaro Morata décidait de rejoindre le FC Barcelone qui fait le forcing pour le recruter. Selon les informations de Xavier Jacobelli, directeur de la rédaction de Tuttosport , la Juventus aurait transmis une offre de prêt payant avoisinant les 3M€ avec une option d'achat de 35M€, qui ne serait toutefois pas obligatoire.

La Juve propose un prêt payant pour Icardi